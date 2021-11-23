Электричество отключат в Рязани 24 ноября на пяти улицах

В среду, 24 ноября, в Рязани из-за проведения работ на воздушной линии отключат электричество на пяти улицах. Адреса сообщила пресс-служба администрации.

Работы производит МУП «РГРЭС», уточняет официальный сайт мэрии.

С 09.00 до 16.30 света не будет в домах с 1 по 33 на 7-м Мервинском проезде; домах с 1 по 33, № 32, 32А, 34, 36 на 8-м Мервинском проезде; домах с 1 по 22, № 24, 26 на 9-м Мервинском проезде.

Кроме того, электричество отключат в домах № 52А, 54А, 64А, 66А, 78А, 82А, 84 на улице Мервинской, а также в домах № 1, 1А, 3, 3Б, 16, 20, 22 на улице Бахмачевской.