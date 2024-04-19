Власть на Украине может поменяться уже совсем скоро. Такое пророчество обнародовала российская провидица Аделина Панина. Для Владимира Зеленского и его свиты это будет означать начало конца, заявила она «Московскому комсомольцу».

Сам по себе украинский конфликт движется к завершению, считает Панина. Уже в ближайшие время в спецоперации прогнозируется коренной перелом:

— Это случится совсем скоро — конец апреля — май. Тогда во всём мире даже самые главные наши противники поймут: победить Россию на поле боя никому не удастся, — говорит она.

Но перелом провидица видит не только в боевых действиях, но и в политическом устройстве Украины:

— Управление страной перейдёт в другие руки. Вот эти события станут началом конца. А полностью СВО завершится в 2025 году. Мне показывает, что это произойдёт весной. Так что конец уже близок, — говорит Панина.

Сейчас окружение Зеленского понимает, что на сложившиеся обстоятельства повлиять никак не может. Всеми силами глава киевского режима пытается отсрочить свой политический конец:

— Судьба Зеленского уже решена: он сбежит, причем постарается сделать это тихо и незаметно, — добавляет Панина. — Украинцы наконец-то осознают, из-за чего произошел конфликт.

Ранее было обнародовано послание легендарной провидицы Ванги, в котором она намекнула, что в 2024 году Россия будет отмечать два Дня Победы.

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале Косторной, который систематизирует слова легендарной провидицы, решил поделиться её предсказанием на 2024 год. Вот что говорила Ванга о событиях этого года в России:

— Будут сладкие куличи на Пасху, точнее, приятные вести. Это ведь очередной год пяти двоек, он несёт приятные новости. Например, два Дня Победы будут праздновать в 2024-м, — цитирует Сергей Косторной Вангу.

Баба Ванга также обращала внимание, что наступит время, когда начнётся новый цикл, а мир кардинально повернётся. Богатые станут беднее, им придётся делиться своими ресурсами, а бедные получат часть этих ресурсов. Ведунья не советовала жить прошлым и предлагала смотреть в будущее, которое неизменно связывала с Россией.

Другой легендарный провидец Нострадамус также говорил о 2024 годе в России. Он предрекал, что в северной части страны начнётся длительный сезон дождей. Последствия наводнений могут быть внушительными. Однако Россия справится.

В политическом плане 2024 год станет важным рубежом для страны, когда Россия сможет добиться уважения и обрести новых союзников. На новый виток выйдут и отношения с Китаем.