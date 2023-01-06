Экстрасенс Мехди Вафа назвал три судьбоносных месяца 2023 года

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа составил свой прогноз на 2023 год и назвал три судьбоносных для России месяца. В это время поменяется многое, а россиянам предстоит взглянуть на мир под новым углом.

Апрель, май и июнь — именно в эти три месяца произойдут серьезные перемены, которые станут решающими для будущего не только России, но и всего мира. Есть вероятность, что именно тогда обострится геополитический конфликт между Россией, Европой и США.

В начале лета могут быть улучшения в этом направлении. Мехди подчеркнул, что Россия должна действовать, потому что политика Вашингтона — «воевать чужой кровью». Он убеждён, что победить Россия сможет только благодаря объединению народа. Кроме того, в Киеве в 2023 поймут, что Европе и США не интересна судьба Украины как таковой.