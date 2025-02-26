Российские войска успешно наступают, освобождая новые украинские территории. В рядах ВСУ царит паника из-за неспособности противостоять российскому наступлению. Ситуацию для Украины усложняют многочисленные новости о подготовке мирный переговоров, к которым явно не готов «просроченный» президент Зеленский. Становится ясно одно: в ближайшее время и в зоне проведения СВО, и на мировой арене ожидаются значительные перемены. Их в интервью Московскому комсомольцу предсказала экстрасенс Галина Янко.

По словам провидицы, в ближайшее время поменяется многое в ситуации на Украине. Она предсказывает, что 2025 год, следующий за високосным, станет для России и её граждан благоприятным, принеся мир и благополучие.

Путь к миру, по словам Галины Янко, будет непростым, поскольку Европа продолжит противостоять России. Однако попытки ЕС настроить мир против нашей страны не увенчаются успехом, и во второй половине года установится длительный и прочный мир.

— А Зеленского ждёт расплата за содеянное, – говорит Янко. – Даже думать об этом страшно! Я вижу, что его ожидает казённый дом. Ему выпала очень плохая карта: жуть, жуть, жуть! Его проблемы уже начались и дальше будут нарастать как снежный ком. Я думаю, что он уйдёт в тонкие миры. Он же – дьявол во плоти. Такие люди приносят страшные беды и трагедии, не понимая, что за всё содеянное зло рано или поздно придется заплатить. Реклама

После смены власти на Украине наши отношения с этой страной значительно потеплеют. Многие украинцы пойдут за Россией

– Они и сейчас поддерживают нас, но не могут сказать об этом открыто, опасаясь преследований. Но скоро все изменится. У нас опять будут добрые, родственные отношения. Так в книге жизни написано: мир будет между нами.

Правда, по словам Галины Янко, России придётся активно поработать с украинской молодежью. Всё дело в том, что киевский режим активно настривао против России как раз молодых людей.