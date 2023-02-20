Экспозицию Рязанского региона представили на фестивале «Путеводная звезда» в Пензе

18 февраля в селе Николаевка Пензенского района, на родине выдающегося исследователя Аляски XIX века Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808-1890), прошел Первый зимний историко-культурный фестиваль «Путеводная звезда». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Русские полярники – гордость и слава России!» и было посвящено русским полярникам и первопроходцам – уроженцам Пензенской земли. Стоит напомнить о том, что долгие годы Лаврентий Загоскин прожил в Рязанской губернии. Он скончался в Рязани и был похоронен в нашем городе на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря.

В рамках фестиваля состоялось богослужение в память о русских полярниках и первопроходцах. Служба прошла в часовне имени Архистратига Михаила при Михайловском редуте, которая является точной исторической копией часовни 1842 года постройки, возведенной русскими поселенцами на Аляске.

Затем состоялась церемония открытия фестиваля. Собравшихся приветствовали руководители Правительства Пензенской области, председатель Пензенского отделения РГО Игорь Пантюшов, представители сфер культуры, образования, общественных организаций региона, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.

Рязанскую область представлял кандидат исторических наук, доцент кафедры философии РГУ имени С.А. Есенина Виталий Толстов. Он поздравил участников и гостей фестиваля с ярким событием в историко-культурной жизни Пензенской области, передал слова приветствия от университетского сообщества РГУ и Рязанского музея путешественников.

В рамках фестиваля «Путеводная звезда» демонстрировалась совместная выставка Рязанского отделения РГО и музея путешественников «Гавайская губерния». Экспозиция является частью проекта Рязанского регионального отделения РГО и РМП по изучению наследия Русской Америки – так называли в XIX веке российские колонии на североамериканском континенте. Виталий Толстов отметил, что в 2017 году экспедиция РГО под руководством Героя России, Почетного гражданина Рязани Михаила Малахова прошла на яхте около тысячи километров и посетила все территории российского присутствия на Гавайских островах.

Кроме того, в ходе фестиваля «Путеводная звезда» прошли заседания Круглых столов, в работе которых принял участие Виталий Толстов.