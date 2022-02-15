Эксперты туротрасли отметили возвращение продаж туров на доковидный уровень 

Эксперты туротрасли ожидают значительного роста спроса на путешествия в 2022 году — уже сейчас глубина продаж туров за границу достигла осени, узнали «Известия».

Нынешний год обещает быть успешным для туризма: полноформатное авиасообщение Россия восстановила уже с восемью странами — причем, в списке есть такие востребованные направления, как Египет, Турция, Кипр, ОАЭ, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Мы ждем значительного роста турпотока за границу, что подтверждает и глубина продаж туров которая уже вышла на уровень 2019 года. Так, поездки в Турцию бронируют за 150-190 дней — вплоть до осени, и это очень хорошая глубина. В 2021 году такого не было. Интерес к раннему бронированию связан еще и с нестабильностью рубля: проще оплатить поездку сейчас и обезопасить себя от повышения цен непосредственно перед отдыхом», — рассказал эксперт.

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По его мнению, выездной турпоток из России в 2022 году может восстановиться вплоть до 80% по отношению к 2019 году. При этом путешествия в Турцию и вовсе выйдут на допандемийный объем.

«Что касается внутреннего туризма, то тут прогноз еще более благоприятный — мы однозначно выйдем на уровень 2019 года и даже его превысим процентов на 10-15. Поэтому многие, хотя и не все россияне в этом году отправятся в отпуска, которые пропустили год назад», — уверен Дмитрий Горин.

Важным фактором восстановления туристической отрасли в 2022 году станет отложенный спрос, считают эксперты. Так, в 2021 году 27,3% россиян отказались от путешествий, хотя обычно проводят отпуск в турах — такая оценка приводится в исследовании Института государственного и муниципального управления ВШЭ.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чемоданное построение: россияне отдадут долги отдыху в 2022