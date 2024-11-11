Эксперты рязанского РЦК поделились опытом с коллегами из других регионов

Эксперты рязанского Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели серию встреч с коллегами из других регионов. Цель ― обмен опытом и лучшими практиками реализации нацпроекта «Производительности труда», организации обучения сотрудников предприятий бережливым инструментам, в том числе на площадке «Фабрики процессов».

5 ноября сотрудники рязанского РЦК встретились с коллегами из Липецкой области, с которыми обсудили обучение сотрудников предприятий инструментам бережливого производства, вовлечение руководителей компаний в культуру непрерывных улучшений, популяризацию мероприятий нацпроекта в регионе. Также речь шла о том, как эффективно выстроить взаимодействие с органами власти, особенно с муниципальными образованиями.

7 — 8 ноября рязанцы посетили РЦК Ростовской области. Ростовские «бережливцы» организовали для гостей экскурсию на предприятие Metaenergy, которое специализируется на производстве электротехники. Благодаря большой вовлеченности директора компании были достигнуты высокие результаты участия в нацпроекте.