Эксперты рассказали о целесообразности прививок от COVID-19 детям с пяти лет

Вакцинация от коронавируса детей младше 12 лет должна быть одобрена только в том случае, если во время клинических испытаний не выявят редкие побочные эффекты, а преимущества препарата будут точно перевешивают риск для детей. Такое мнение «Известиям» высказали иностранные эпидемиологи.
В настоящее время несколько стран — США, Канада, Израиль, Япония и Китай — приступили или объявили о планах прививать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Коста-Рика и вовсе стала первой в мире страной, которая объявила уколы от коронавируса обязательными для всех детей, начиная с 5 лет, внеся этот вирус в обширный и обязательный календарь детских прививок.
При этом ряд стран также начал исследования на предмет целесообразности прививания от коронавируса детей младшего возраста.
В свою очередь, глава Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и реагирования на них ВОЗ и председатель Национального комитета по профилактике и контролю инфекций минздрава Сингапура Дейл Фишер отметил, что вакцины хорошо работают для предотвращения тяжелых заболеваний, но они редко встречаются у детей.
При этом вакцинация подростков 12-18 лет, развернутая во многих странах, показала себя успешной. Как заявили компании Pfizer и BioNTech в совместном пресс-релизе 22 ноября, их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом.
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