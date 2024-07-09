Эксперты рассказали, как смартфоны подслушивают нас

Эксперты из Центра цифровой экспертизы раскрыли, как данные смартфонов используются для контекстной рекламы, и дали рекомендации по минимизации прослушки. Полезные советы для пользователей публикует Роскачество.

Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда после обсуждения продукта по телефону или около смартфона, они видят рекламу на эту тему в интернете. Специалисты объяснили, как это происходит и как избавиться от подобной рекламы.

Контекстная реклама подстраивается под интересы и действия пользователей в сети. Рекламные компании используют разнообразные методы для определения интересов аудитории, включая анализ данных, собираемых из мобильных приложений и сервисов. Смартфоны постоянно записывают информацию о пользователях, включая их местоположение, историю поисковых запросов, звонки и сообщения. Эти данные отправляются на серверы рекламных компаний для последующей обработки и использования в целях показа контекстной рекламы.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы, высказался по этому поводу: «Любой пользователь смартфона с выходом в интернет оставляет цифровой след: историю местоположений, поисковые запросы, действия в социальных сетях. Эти данные отправляются на серверы рекламных компаний, где они обрабатываются и используются для показа контекстной рекламы. Например, если вы искали информацию о новом смартфоне, то вам могут начать показывать его рекламу в интернете или на маркетплейсах».

Для минимизации объема данных передаваемых сервисам, рекомендуется проверить, какие сервисы имеют доступ к микрофону, отключить доступ для тех, которым это не требуется для основной функциональности. На устройствах Android можно выключить доступ, перейдя в «Настройки» потом «Конфиденциальность», выберете «Микрофон», где вы можете запретить доступ для отдельных приложений.

На iPhone: перейдите в «Настройки», выберите «Конфиденциальность и безопасность», в меню выберите «Микрофон», используйте переключатель, чтобы запретить доступ.

Голосовые ассистенты, например, Siri или Алиса, также могут использовать микрофон для слежения за разговорами пользователя. Для их отключения необходимо выполнить аналогичные шаги в настройках устройства. Советуют также быть осторожными с обсуждением конфиденциальной информации рядом с умными колонками, поскольку их задача – постоянный мониторинг звуков. Используйте колонку только по необходимости, чтобы избежать передачи личных данных.

Использование данных смартфона для контекстной рекламы – распространенная практика, но пользователи могут принимать меры для предотвращения сбора своих персональных данных. Соблюдение осторожности с голосовыми ассистентами и настройка доступа к микрофону – важные шаги для обеспечения приватности в цифровой среде.