Эксперты раскрыли, зачем тело младенца из Челябинска набили ветошью

Специалисты в области медицинского права объяснили « МК », зачем тело младенца из Челябинска набили ветошью.

Мальчик родился недоношенным в начале сентября 2022 года. Спустя две недели ребенок умер. Родители добиваются расследования смерти сына, связав ее с некомпетентностью врачей. Они обнаружили, что у их погибшего младенца изъяли органы и заменили трухой.

«Такое «открытие» стало для безутешных родителей шоком, в нем также увидели попытку скрыть состав медицинского преступления», – говорится в публикации.

Эксперты пояснили, что в деле судмедэкспертизы действует принцип презумпции согласия. Это значит, что есть возможность негласного изъятия органов человека после его биологической смерти. При этом принцип не будет действовать, если донор или его родственники выразили несогласие еще при жизни.

В случае с челябинским мальчиком его органы изъяли для установления причин смерти ребенка в рамках уголовного дела.

Специалисты добавили, что тело могут набить ветошью, чтобы поддерживать телесный каркас в отсутствие внутренних органов.