Пятница, 31 мая, 2024

Эксперты ожидают сильные магнитные бури

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Лаборатория Солнечной астрономии подготовила прогноз магнитных бурь на пятницу и субботу. Ожидается, что около 20 часов по московскому времени в пятницу на Землю придёт поток солнечных масс. Это приблизительное время, так как точно измерить скорость движения можно только для центральных областей выброса.

Краевые фрагменты облака могут прийти раньше или позже на несколько часов из-за различных внешних воздействий. Вероятнее всего, бури продлятся от 15 до 20 часов и закончатся примерно к полудню субботы. В пике уровень магнитных бурь может достичь G2. Вероятность бурь уровня G3 составляет около 15%.

В базовом сценарии высока вероятность полярных сияний в ночь с пятницы на субботу. Однако сила сияний и положение их нижней границы будут зависеть от параметров солнечной плазмы и времени её прихода. Если облако придёт на несколько часов позже, то авроральный овал сместится в западное полушарие Земли.

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