Многие россияне уже сейчас задумываются о том, как продлить майские праздники за счет отпуска или отгулов. Но выгодно ли это с точки зрения финансов? Эксперты Авито Работы отметили на этот вопрос.

Для расчета отпускных берется средний дневной заработок за последние 12 месяцев и умножается на количество дней отпуска. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше зарплата, а значит, и больше будут отпускные.

Лучшие месяцы для отпуска: июль (23 дня), август (22 дня), октябрь (23 дня).

В мае 2024 года всего 20 рабочих дней. Отпускные будут меньше, чем в июле, августе или октябре. Майские праздники лучше использовать для отгулов.

Если вы ожидаете повышения зарплаты в ближайшее время, то выгоднее взять отпуск до этого события.

Больничные дни не учитываются при расчете отпускных, поэтому брать отпуск после них может быть выгоднее.