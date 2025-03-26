Эксперты hh.ru обнаружили новые схемы мошенничества

Сегодня мессенджеры, наряду с hh.ru и другими ресурсами для трудоустройства, стали важным инструментом в поиске работы. К сожалению, злоумышленники не отстают от трендов и используют популярные платформы для выманивания денег и личных данных.

Схема № 1: звонок из энергосбытовой компании

В этом сценарии мошенники используют код от hh.ru.

Злоумышленники звонят якобы из энергосбытовой компании и говорят, что пора заменить счётчик. Затем присылают код подтверждения от hh.ru и просят его назвать. Например, говорят, что это номер счётчика или код для его замены. Когда человек назвал код, мошенник кричит сообщнику: «Номер подтверждён, можно брать кредит!» Затем бросает трубку. После этого человеку приходит СМС якобы от «Госуслуг». Обычно там сказано, что на имя потенциальной жертвы оформили поручительство или в её личный кабинет зашли с нового устройства. Просят позвонить на горячую линию и присылают номер, который на самом деле принадлежит мошенникам. Если позвонить по указанному номеру, мошенники попытаются выманить данные для доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах» — это их основная цель.

У этого сценария есть вариации: злоумышленник может представиться сотрудником не энергосбытовой компании, а поликлиники или другого госучреждения.

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Схема № 2: рассылка с вакансиями

В этом случае мошенники используют украденные базы данных — делают по ним массовую рассылку якобы от hh.ru с предложениями о работе.

Кандидат откликается на вакансию из рассылки. Злоумышленники предлагают высокую зарплату за несложную работу. Просят создать учётную запись на мошенническом сайте и выполнять на нём задания — за это на сайте будет пополняться счёт. За вывод денег со счёта на сайте попросят заплатить комиссию или ввести данные карты для зачисления.

В итоге злоумышленники или крадут деньги, которые им отправляет кандидат, или собирают данные банковских карт.

Схема № 3: вакансия мечты и подставной аккаунт iCloud

Ещё одна новая схема рассчитана только на пользователей устройств Apple — это обман с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники размещают на сайтах для поиска работы вакансии с подозрительно привлекательными условиями: например, с загрузкой три часа в день и зарплатой от 150 000 ₽.

Соискатели откликаются, и злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры. Там потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. Например, чтобы скачать для работы приложение, которого сейчас нет в App Store. Если авторизоваться в аккаунте мошенника, устройство заблокируется. Злоумышленники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку.