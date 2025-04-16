Эксперт спрогнозировал действия РФ после окончания моратория

Москва будет обсуждать будущее моратория на удары по энергетической инфраструктуре исключительно с Вашингтоном. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Во-первых, Украина не является самостоятельным государством. Во-вторых, она — ненадёжный партнёр, на обещания которого нельзя полагаться. Поэтому пусть сначала США повлияют на Украину, а затем уже можно будет начинать переговоры», — заявил эксперт.

Литовкин также высказал предположение о возможных действиях после окончания моратория.

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«Дальнейшие шаги России будут зависеть от решения президента Путина. Он может продлить мораторий ещё на неделю, а может признать его неэффективным и прекратить. Вполне возможно, что будет отдан приказ нанести ответные удары по энергетическим объектам Украины. Я думаю, такие удары окажутся достаточно болезненными», — отметил он.

30-дневный мораторий, согласованный Москвой и Киевом при посредничестве США, завершится 17 апреля.

В Кремле заявили, что окончательного решения по его продлению пока не принято. При этом за время действия соглашения украинские вооружённые силы нанесли более 100 ударов по российской энергетической инфраструктуре.