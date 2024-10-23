Эксперт рассказала, кому не стоит есть гороховый суп

Гороховый суп имеет множество полезных свойств, но подходит не всем. В беседе с Life.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина дала рекомендации по его употреблению.

Горох содержит большое количество растительного белка, что делает гороховый суп хорошим источником питательных веществ для вегетарианцев и тех, кто ограничивает потребление мяса. В его составе есть витамины группы B, а также витамины A, C, K и такие минералы, как калий, магний, фосфор и железо, которые важны для поддержания здоровья.

Кроме того, горох богат пищевыми волокнами, которые помогают улучшить пищеварение и нормализовать уровень сахара в крови. Регулярное употребление гороха может снизить уровень «плохого» холестерина, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, гороховый суп сытный и низкокалорийный, что способствует контролю веса.

Но подходит он не всем. Из-за содержания сложных углеводов суп может вызвать вздутие живота и газообразование у некоторых людей. Также в горохе много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты, что особенно важно учитывать людям, склонным к подагре. Помимо этого, суп не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, такими как синдром раздражённого кишечника.