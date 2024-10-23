Среда, 23 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Эксперт рассказала, кому не стоит есть гороховый суп

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от chandlervid85 на Freepik

Гороховый суп имеет множество полезных свойств, но подходит не всем. В беседе с Life.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина дала рекомендации по его употреблению.

Горох содержит большое количество растительного белка, что делает гороховый суп хорошим источником питательных веществ для вегетарианцев и тех, кто ограничивает потребление мяса. В его составе есть витамины группы B, а также витамины A, C, K и такие минералы, как калий, магний, фосфор и железо, которые важны для поддержания здоровья.

Кроме того, горох богат пищевыми волокнами, которые помогают улучшить пищеварение и нормализовать уровень сахара в крови. Регулярное употребление гороха может снизить уровень «плохого» холестерина, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, гороховый суп сытный и низкокалорийный, что способствует контролю веса.

Но подходит он не всем. Из-за содержания сложных углеводов суп может вызвать вздутие живота и газообразование у некоторых людей. Также в горохе много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты, что особенно важно учитывать людям, склонным к подагре. Помимо этого, суп не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, такими как синдром раздражённого кишечника.

Новости рубрики
Новости мира

На сколько вырастут маткапитал, пенсии и соцвыплаты в 2025 году

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого и второго ребенка проиндексируют на 7,3 процента. Столько же вырастут пенсии по старости.
Новости мира

Волгоградцам объяснили, почему в центре города нет отопления

Причиной отсутствия отопления у многих жителей Центрального района в Волгограде стали наладочные работы на...
Новости мира

В Челябинске цыгана приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за угрозы учителю

Не выходить из места постоянного проживания с 23 до 6 часов, не переезжать, не посещать детские учреждения Челябинска
Новости мира

В Москве 23 октября ожидаются дожди и усиление ветра до 17 м/с

С 24 октября начнется постепенное понижение температуры.