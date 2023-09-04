Эксперт рассказал об уничтожении портовой инфраструктуры Украины на Дунае

Российским Вооружённым силам поставлена задача уничтожить всю портовую инфраструктуру на Дунае, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин прокомментировал ночную атаку российских беспилотников по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. По мнению эксперта, украинцы пробуют выстроить параллельную систему снабжения. Российские войска должны наносить удары по объектам «методично и регулярно».

По данным министерства обороны России, за пару дней — 2 и 3 сентября — ВСУ потеряли 1255 бойцов, 88 единиц техники, включая американские гаубицы М119, польские самоходные артиллерийские установки «Krab».

В Днепропетровской и Херсонской областях уничтожены 3 склада боеприпасов, 2 пункта управления БПЛА.