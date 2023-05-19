Пятница, 19 мая, 2023
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Эксперт рассказал о снижении атакующего потенциала ВФУ

7info
Фото: Минобороны РФ

Массированные ракетные удары направлены на ослабление потенциала ударной группировки ВФУ и уже сказываются на ее способности наступать, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«В течение нескольких дней проходит наша операция по уничтожению в дальних и средних тылах складов с боеприпасами, с техникой, с ГСМ и резервов противника. Массированные ракетные удары наносятся по объектам на юге, в центре и на западе Украины. Также атакам подвергаются подразделения, которые на Украине называют гвардией наступления», — сказал он.

Эксперт отметил, что, если не будет снарядов, ракет, ГСМ, все украинские попытки атаковать будут обречены на неудачу. По его словам, наступления требуют западные кураторы Киева.

«Но из-за того, что наносятся удары, они откладывают его на потом. Они там пытаются что-то делать, но ничего не выходит. Будет по-нашему. Вскоре, я так понимаю, многострадальный Артемовск будет освобожден», — резюмировал Василий Дандыкин.

В ночь на 18 мая воздушно-космические силы, а также корабли Черноморского флота России нанесли удары высокоточным оружием по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также по резервам противника.

Были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВФУ, а также прервано выдвижение резервов на линию боевого соприкосновения, рассказали в российском военном ведомстве. Ракетные удары по складам и резервам противника проводятся несколько дней. Самые мощные были 14 и 17 мая.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Технический нокдаун: оружие и боеприпасы ВФУ уничтожаются на складах

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