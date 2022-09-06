Эксперт рассказал о позиции Турции в отношении угроз Запада из-за партнерства с РФ

Сообщения СМИ о недовольстве Запада растущей торговлей РФ и Турции так и останутся «‎словесной интервенцией». Радикально на торговые отношения Москвы и Анкары санкционные угрозы не повлияют. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

— Если они (страны Запада — Ред.) будут проявлять какие-то свои попытки влиять на ситуацию, то в отдельных организациях, где присутствует западный капитал и существует зависимость принятия решений от иностранного менеджмента, это вполне может сработать. Но это не будет повсеместным. И слава богу, таких предприятий достаточно мало. В целом, конечно, турецкие бизнесмены эту информацию примут к сведению, но как-то радикально на ситуацию в наших дипломатических отношениях это вряд ли повлияет. Сейчас мы видим: товарооборот растет, он большой, и это выгодно обеим сторонам. Заявления же Запада носят характер словесных интервенций. Я думаю, что они такими и останутся, — уточнил директор РТДС.

Ранее Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) заявил, что получил письмо из Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с РФ и угрозами санкций. По сообщению Financial Times, растущая торговля Анкары с Россией вызывает недовольство и у ЕС.

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