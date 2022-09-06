Эксперт рассказал о позиции Турции в отношении угроз Запада из-за партнерства с РФ

Сообщения СМИ о недовольстве Запада растущей торговлей РФ и Турции так и останутся «словесной интервенцией». Радикально на торговые отношения Москвы и Анкары санкционные угрозы не повлияют. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.
Ранее Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) заявил, что получил письмо из Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с РФ и угрозами санкций. По сообщению Financial Times, растущая торговля Анкары с Россией вызывает недовольство и у ЕС.