Эксперт рассказал, когда начнётся прямой конфликт России и Европы

Перепалка в Белом доме, устроенная президентом Украины Владимиром Зеленским, может привести к прямому конфликту между Россией и странами Европы. Такой сценарий не исключил военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, пишет «Московский комсомолец».

После неудачной попытки договориться о мирном урегулировании, которая 28 февраля завершилась публичным скандалом с участием Зеленского, США дали понять, что намерены дистанцироваться от конфликта на Украине. По мнению Станислава Крапивника, Вашингтон не откажется от участия в конфликте полностью, а продолжит действовать через посредников:

— Договор, предложенный в Белом доме, был рамочным и не содержал конкретных обязательств. Для Трампа не было смысла подписывать такой документ. Скорее всего, вся ситуация была срежиссирована, чтобы вывести Зеленского из себя и создать повод для выхода США из конфликта. Но только формально. На самом деле США просто переложили ответственность за поддержку Украины на Европу, а сами продолжат поставлять оружие европейцам, зарабатывая на этом.

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— Потянет ли Европа такие расходы?

— В странах НАТО обсуждается увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП. Военно-промышленный сектор в Европе уже демонстрирует рост — акции оборонных компаний в Германии за прошлый год выросли в среднем на 40%. Европейцы что-то делают, но все равно будут закупать американскую военную технику — либо за деньги с предоплатой, либо в кредит, который предоставят США, либо в обмен на аннулирование долгов перед Америкой. Таким образом, американцы не только избежали прямой конфронтации с Россией, но и нашли способ заработать на Европе.

Европейские страны уже пообещали выделить на поддержку Украины дополнительные 300 миллиардов долларов. Хотя такие расходы негативно скажутся на экономике, Европа пока способна финансировать конфликт.

— Что именно европейцы будут покупать у США?

— Боеприпасы, бронетехнику. В США законсервировано около 2,5 тысячи танков «Абрамс М1» и почти столько же модернизированных «Абрамс М1А1». Также освободилось большое количество боевых машин «Брэдли» после их замены на новые модели.

— Сможет ли Европа обеспечивать Украину разведывательной информацией так же эффективно, как США?

— Большинство натовских спутников принадлежит США, но у Европы тоже есть собственные системы. Объём и качество информации снизятся, но говорить о том, что Украина останется «слепой», не стоит. Критический удар может нанести отключение Украины от спутниковой системы Starlink, но Илон Маск пока этого не сделал, хотя ранее заявлял о такой возможности.

— Есть ли вероятность прямого военного столкновения Европы с Россией?

— Очень высокая. С выходом США из конфликта вероятность ядерной войны снизилась, но риск обычного вооружённого столкновения России с Европой, наоборот, возрос.

— Готовы ли европейцы взять в руки оружие?

— Они уже это делают. Например, увольнение двух тысяч военнослужащих в Финляндии совпадает с появлением финских наёмников на Украине — понятно, кто там воюет. Если вы имеете в виду открытое участие европейских армий под своими флагами, то и это возможно.

— Когда может начаться конфликт России с Европой?

— Европейцы планируют разогнать свою военную экономику к 2027 году, но вспыхнуть может в любой момент.