Анатолий Матвийчук, военный эксперт, уверен, что в ближайшие дни Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть территорию Курской области.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что накануне, 7 августа, украинская армия вела активные боевые действия, но сегодня они больше не предпринимают попыток атаковать. По словам Матвийчука, все резервы, которые Киев пытался направить к российской границе, были нейтрализованы.
Матвийчук также отметил, что украинская армия несёт огромные потери и начинает отступать. Эксперт подчеркнул, что Украина ведёт информационную борьбу, стремясь, чтобы в СМИ говорили только о ситуации в Курске.