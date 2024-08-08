Анатолий Матвийчук, военный эксперт, уверен, что в ближайшие дни Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть территорию Курской области.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что накануне, 7 августа, украинская армия вела активные боевые действия, но сегодня они больше не предпринимают попыток атаковать. По словам Матвийчука, все резервы, которые Киев пытался направить к российской границе, были нейтрализованы.

«Ещё вчера украинская армия вела активные боевые действия в Курской области, но сегодня они прекратили свои атаки. Мы пресекли все попытки перебросить туда дополнительные силы. Я думаю, что через день или два всё это закончится, и мы сможем быстро нормализовать ситуацию», — пояснил эксперт.

Матвийчук также отметил, что украинская армия несёт огромные потери и начинает отступать. Эксперт подчеркнул, что Украина ведёт информационную борьбу, стремясь, чтобы в СМИ говорили только о ситуации в Курске.

«Украина хочет, чтобы в СМИ обсуждали только сложную ситуацию в Курской области. Им нужно как-то оправдаться и получить дополнительные средства на вооружение. Мы же, в частности, ведём успешные бои на Донецком и Южно-Донецком направлениях», — заключил Матвийчук.