Понедельник, 17 июня, 2024

Эксперт по проектной деятельности Жанна Котова консультирует рязанцев

Автор: 7info

Опубликовано

На площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани работает эксперт по проектной деятельности Жанна Котова.

Вопросы грантовой деятельности в регионе, полезные ресурсы и практические рекомендации об участии физических лиц и НКО в грантовых конкурсах, основные этапы создания и продвижения грантовой заявки, индивидуальные консультации — лишь малая часть того, о чем расскажет Жанна Котова во время общения с лидерами и активистами первичных отделений партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии Единой России» и других молодежных сообществ региона, представителями отраслевых ведомств сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики, администраций муниципалитетов.

Эксперт по проектной деятельности Жанна Котова консультирует рязанцев
Эксперт по проектной деятельности Жанна Котова консультирует рязанцев

Кроме этого в рамках личного общения будут рассмотрены примеры успешных практик и проработаны часто встречающиеся ошибки.

Жанна Котова посещает Штаб уже во второй раз. В свой первый визит она дала старт «Проектной среде». Благодаря системной работе в рамках данного проекта эксперты смогли помочь активистам реализовать в Рязанской области ряд социально значимых инициатив.

Получить консультацию эксперта можно 18 июня.

Предварительная запись по телефонам: 8(4912)28-43-13, 8(4912)28-43-23.

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