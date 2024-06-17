Эксперт по проектной деятельности Жанна Котова консультирует рязанцев

На площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани работает эксперт по проектной деятельности Жанна Котова.

Вопросы грантовой деятельности в регионе, полезные ресурсы и практические рекомендации об участии физических лиц и НКО в грантовых конкурсах, основные этапы создания и продвижения грантовой заявки, индивидуальные консультации — лишь малая часть того, о чем расскажет Жанна Котова во время общения с лидерами и активистами первичных отделений партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии Единой России» и других молодежных сообществ региона, представителями отраслевых ведомств сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики, администраций муниципалитетов.

Кроме этого в рамках личного общения будут рассмотрены примеры успешных практик и проработаны часто встречающиеся ошибки.

Жанна Котова посещает Штаб уже во второй раз. В свой первый визит она дала старт «Проектной среде». Благодаря системной работе в рамках данного проекта эксперты смогли помочь активистам реализовать в Рязанской области ряд социально значимых инициатив.

Получить консультацию эксперта можно 18 июня.

Предварительная запись по телефонам: 8(4912)28-43-13, 8(4912)28-43-23.