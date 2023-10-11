Эксперт по HR рассказала о главных признаках скорого увольнения

Эксперт-аудитор по HR и рынку труда Яна Алферова рассказала, по каким признакам сотрудник может определить, что его собираются уволить.

Основным признаком Алферова назвала отсутствие интереса со стороны работодателя: «Беспокоиться стоит, если человека перестали приглашать на собрания, а также больше не интересуются его мнением по рабочим вопросам или игнорируют высказывания на эту тематику», — рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Еще одним тревожным признаком может стать то, что начальство начало собирать подписи сотрудника на все документы, раньше этого не требовавшие, и документировать все ошибки, даже незначительные.

Также у кандидата на увольнение могут забрать часть его функционала или передать его обязанности коллегам – так, чтобы оба выполняли одну и ту же работу.

Обратить внимание стоит и на коммуникацию внутри коллектива. От сотрудника могут отдалиться коллеги, а работодатель – перевести общение в строго формальную плоскость.