Эксперт ответила, ждать ли рязанцам нашествия комаров

Мошки стали настоящим испытанием для рязанцев. Но есть и другие кровососущие насекомые, появление которых зачастую омрачает долгожданные летние денечки. Ждать ли рязанцам нашествия комаров, рассказала старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат биологических наук, Ольга Трушицына.

Как и у мошек, первые три стадии развития комара – яйцо-личинка-куколка – проходят в воде. А так как половодье в этом году было сильным, влажность высокой, а в полях долго стояла вода, у экспертов, конечно, есть опасения, что комары будут одолевать жителей региона.

И все же есть надежда, что часть личинок погибла в мае.

— Не будем забывать, что в этом месяце мы столкнулись с ночными заморозками, — говорит Ольга Трушицына. — Личинки мошек живут, как правило, в быстротекущих реках, где не так были ощутимы майские холода. Потому насекомые пережили этот период, и как только стало теплее, произошел массовый выход мошек. С комарами обстоит все немного иначе: их личинки живут в мелких водоемах, стоячих водах, в лужах и т.д. Здесь колебания температуры более заметны, поэтому эксперты не исключают тот факт, что майские заморозки могли пагубно сказаться на личинках комаров.

Напомним, в ночь на 24 мая в Рязанской область вновь температура может опуститься ниже нуля. Кто знает, может, этот тот случай, когда майским заморозкам стоит немного порадоваться?