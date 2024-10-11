Российские силы могли бы быстрее продвигаться в Курской области и окружить там группировку ВСУ, но воздерживаются от этого, вероятно, по геополитическим соображениям, заявил в интервью NEWS.ru военный аналитик, капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

По мнению эксперта, если украинская группировка под Курском потерпит поражение, это может привести к вмешательству войск НАТО в конфликт.

Освободить Курскую область от украинских войск можно было бы достаточно быстро, считает Сивков. Скорее всего, мы не будем использовать самые эффективные боевые методы в этом регионе, опасаясь втянуться в прямую конфронтацию с армиями НАТО. Мы могли бы прорваться по флангам, полностью окружив украинские силы, включающие элитные подразделения ВСУ и западных наемников, и заставить их капитулировать. Тем не менее, мы этого не делаем, предположительно, чтобы снизить риск вовлечения армий стран НАТО в конфликт, пояснил доктор военных наук.