Пятница, 11 октября, 2024

Эксперт объяснил, почему ВС РФ медлят с уничтожением ВСУ в Курской области

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Российские силы могли бы быстрее продвигаться в Курской области и окружить там группировку ВСУ, но воздерживаются от этого, вероятно, по геополитическим соображениям, заявил в интервью NEWS.ru военный аналитик, капитан первого ранга запаса Константин Сивков. 

По мнению эксперта, если украинская группировка под Курском потерпит поражение, это может привести к вмешательству войск НАТО в конфликт.

Освободить Курскую область от украинских войск можно было бы достаточно быстро, считает Сивков. Скорее всего, мы не будем использовать самые эффективные боевые методы в этом регионе, опасаясь втянуться в прямую конфронтацию с армиями НАТО. Мы могли бы прорваться по флангам, полностью окружив украинские силы, включающие элитные подразделения ВСУ и западных наемников, и заставить их капитулировать. Тем не менее, мы этого не делаем, предположительно, чтобы снизить риск вовлечения армий стран НАТО в конфликт, пояснил доктор военных наук.

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