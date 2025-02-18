Эксперт объяснил, почему участники переговоров России и США выбрали такой цвет галстуков

Цвет галстуков, который выбрали все участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, говорит о готовности к диалогу. Об этом рассказал эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк, пишет Life.

Дипломаты выбрали для важной встречи галстуки в синих оттенках. По словам Кобелюка, это неслучайно — это дресс-код, который демонстрирует готовность слушать вторую сторону, договариваться, прислушиваться к позиции оппонента. При этом участники встречи готовы отстаивать свою позицию.

Эксперт назвал синий цвет переговорным цветом.