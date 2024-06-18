Вторник, 18 июня, 2024

Эксперт объяснил, чем итальянские системы ПВО Samp-T лучше Patriot

Автор: 7info

Опубликовано

Вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил, что в рамках следующего пакета помощи Украине страна предоставит системы ПВО Samp-T. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что эти поставки не изменят ситуацию на фронте.

«Разница в том, что Samp-T запускает ракеты вертикально вверх, а затем они наводятся на цель, что позволяет одному комплексу защищать объект со всех сторон. Американские Patriot выпускают ракеты под углом к горизонту, поэтому для защиты объекта со всех сторон требуется несколько комплексов», — пояснил Литовкин.

Эксперт добавил, что в текущей ситуации ни один вид вооружения, кроме ядерного, не может кардинально изменить положение на фронте. Однако, по его словам, применение ядерного оружия не рассматривается. Итальянская техника, по его мнению, лишь усугубит «проблему зоопарка вооружений» в ВСУ.

«Кроме пускового комплекса, система включает радар, и все инструкции и документы будут на итальянском или французском языках. Это потребует обучения личного состава или привлечения специалистов со знанием языка. Впрочем, нельзя исключать, что обслуживать эти системы будут иностранцы. В любом случае, поставки Samp-T не изменят ситуацию на поле боя», — подытожил Литовкин.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

Вышел фильм о поездке сотрудников ГК «Зелёный сад» в Брест

Павел Малков: Необходимо исправлять ситуацию и системно заниматься обновлением электросетевого хозяйства Рязани

256 рязанцев приняли участие в Многопрофильной смене Движения Первых

Юные танцоры из Рязани вошли в топ-10 лучших пар страны

Уроженец Ряжского муниципального округа занял второе место на чемпионате России по гиревому спорту

В Рязани мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

 «Телохранители» возвращаются на ТНТ со вторым сезоном

Олег Рубцов из Рязани погиб на СВО

В Рязанском театре драмы готовится к открытию 237-го театрального сезона

Бахилов прокомментировал ситуацию с отключением газа в Касимове

Жительница Касимова лишилась 1,5 млн рублей при попытке купить машину на «Авито»

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

Новости Рязани
В этой новости собрали все, что известно об аварии.

Вышел фильм о поездке сотрудников ГК «Зелёный сад» в Брест

Новости Рязани
Представители компании-застройщика приехали в белорусский город накануне Дня победы.

Павел Малков: Необходимо исправлять ситуацию и системно заниматься обновлением электросетевого хозяйства Рязани

Новости Рязани
Губернатор отметил, что количество аварий на электросетях в Рязани увеличивается.

256 рязанцев приняли участие в Многопрофильной смене Движения Первых

Новости Рязани
В центре активной молодёжи и детей «Лучезарный» подвели итоги Многопрофильной смены Движения Первых.

Юные танцоры из Рязани вошли в топ-10 лучших пар страны

Новости Рязани
Ребята прошли в полуфинал на турнире «В РИТМАХ ЛЕТА»