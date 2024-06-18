Эксперт объяснил, чем итальянские системы ПВО Samp-T лучше Patriot

Вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил, что в рамках следующего пакета помощи Украине страна предоставит системы ПВО Samp-T. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что эти поставки не изменят ситуацию на фронте.

«Разница в том, что Samp-T запускает ракеты вертикально вверх, а затем они наводятся на цель, что позволяет одному комплексу защищать объект со всех сторон. Американские Patriot выпускают ракеты под углом к горизонту, поэтому для защиты объекта со всех сторон требуется несколько комплексов», — пояснил Литовкин.

Эксперт добавил, что в текущей ситуации ни один вид вооружения, кроме ядерного, не может кардинально изменить положение на фронте. Однако, по его словам, применение ядерного оружия не рассматривается. Итальянская техника, по его мнению, лишь усугубит «проблему зоопарка вооружений» в ВСУ.

«Кроме пускового комплекса, система включает радар, и все инструкции и документы будут на итальянском или французском языках. Это потребует обучения личного состава или привлечения специалистов со знанием языка. Впрочем, нельзя исключать, что обслуживать эти системы будут иностранцы. В любом случае, поставки Samp-T не изменят ситуацию на поле боя», — подытожил Литовкин.