Эксперт назвал лучшее время для покупки компьютера

После начала спецоперации на Украине стоимость персональных компьютеров и ноутбуков резко выросла. Это объясняется как увеличением курса иностранной валюты, так и ограничением поставок комплектующих технологическими компаниями.
Вскоре ситуация нормализуется и технику можно будет приобрести дешевле, чем в настоящее время. Цены на комплектующие ежедневно снижаются из-за спада продаж, рассказал «Абзацу» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, оптимальное время для покупки компьютера начнётся в конце апреля.
Он добавил, что перед покупкой стоит сравнить цены в разных магазинах, а также присмотреться к предложениям на сайтах самих производителей.