Эксперт назвал лучшее время для покупки компьютера

После начала спецоперации на Украине стоимость персональных компьютеров и ноутбуков резко выросла. Это объясняется как увеличением курса иностранной валюты, так и ограничением поставок комплектующих технологическими компаниями.

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Вскоре ситуация нормализуется и технику можно будет приобрести дешевле, чем в настоящее время. Цены на комплектующие ежедневно снижаются из-за спада продаж, рассказал «Абзацу» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, оптимальное время для покупки компьютера начнётся в конце апреля.

«Сейчас ежедневно цены пересматриваются. В апреле поставки пойдут в любом случае – под тот курс, который есть сейчас. Я думаю, что к концу апреля – началу мая всё это нормализуется. Если есть время потерпеть, лучше потерпеть и брать уже в конце месяца. Сейчас вы переплатите, скорее всего», – сказал Муртазин.

Он добавил, что перед покупкой стоит сравнить цены в разных магазинах, а также присмотреться к предложениям на сайтах самих производителей.