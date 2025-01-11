Соединенные Штаты не будут воевать за Эстонию и Литву в случае конфликта с Россией из-за Калининграда, заявил изданию «Взгляд» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.
Так он отреагировал на слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который сказал, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».
Эксперт добавил России пока не удается разубедить этих сумасшедших в том, что воевать за Литву или Эстонию никто не будет.
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По его мнению, Вильнюсу в контексте заявления про Калининград был нужен повод, чтобы в очередной раз оскорбить Россию и отвлечь литовцев от внутренних проблем.