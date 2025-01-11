Соединенные Штаты не будут воевать за Эстонию и Литву в случае конфликта с Россией из-за Калининграда, заявил изданию « Взгляд » президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

Так он отреагировал на слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который сказал, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

«Наши соседи искренно уверены: если Эстония нападет на Ивангород или Петербург, то все дружно, включая Соединенные Штаты, придут воевать за Эстонию», – пояснил Межевич.

Эксперт добавил России пока не удается разубедить этих сумасшедших в том, что воевать за Литву или Эстонию никто не будет.

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По его мнению, Вильнюсу в контексте заявления про Калининград был нужен повод, чтобы в очередной раз оскорбить Россию и отвлечь литовцев от внутренних проблем.