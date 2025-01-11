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Общество

Эксперт Межевич: США не будут воевать за Эстонию и Литву при нападении на Калининград

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Соединенные Штаты не будут воевать за Эстонию и Литву в случае конфликта с Россией из-за Калининграда, заявил изданию «Взгляд» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

Так он отреагировал на слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который сказал, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

 «Наши соседи искренно уверены: если Эстония нападет на Ивангород или Петербург, то все дружно, включая Соединенные Штаты, придут воевать за Эстонию», – пояснил Межевич.

Эксперт добавил России пока не удается разубедить этих сумасшедших в том, что воевать за Литву или Эстонию никто не будет.

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По его мнению, Вильнюсу в контексте заявления про Калининград был нужен повод, чтобы в очередной раз оскорбить Россию и отвлечь литовцев от внутренних проблем.

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