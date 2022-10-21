Пятница, 21 октября, 2022
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Экс-руководитель Касимовского МСО получил срок за мошенничество

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Шиловский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор бывшему руководителю Касимовского МСО СУ Следственного комитета России по Рязанской области. Об этом сообщается на сайте суда.

Александра Федина обвиняли в мошенничестве (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

В декабре 2020 года Федин предложил гражданину Х. решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности, хотя, по данным следствия, возможности выполнить обещанное не мог. С мая по октябрь 2021 года сотрудник СК неоднократно просил мужчину передать ему 160 тысяч рублей. После очередного требования Х. обратился в УФСБ России по Рязанской области.

В ноябре мужчина под контролем оперативников передал в машине 160 тысяч рублей Федину. После этого последнего задержали.

Суд признал Федина виновным, назначив 1,5 года колонии общего режима. Также в течение 2 лет подсудимому запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий.

Приговор вступил в законную силу.

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