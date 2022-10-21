Экс-руководитель Касимовского МСО получил срок за мошенничество

Шиловский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор бывшему руководителю Касимовского МСО СУ Следственного комитета России по Рязанской области. Об этом сообщается на сайте суда.

Александра Федина обвиняли в мошенничестве (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

В декабре 2020 года Федин предложил гражданину Х. решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности, хотя, по данным следствия, возможности выполнить обещанное не мог. С мая по октябрь 2021 года сотрудник СК неоднократно просил мужчину передать ему 160 тысяч рублей. После очередного требования Х. обратился в УФСБ России по Рязанской области.

В ноябре мужчина под контролем оперативников передал в машине 160 тысяч рублей Федину. После этого последнего задержали.

Суд признал Федина виновным, назначив 1,5 года колонии общего режима. Также в течение 2 лет подсудимому запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий.

Приговор вступил в законную силу.

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