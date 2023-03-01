Экс-прокурор Рязанской области Кизлык получил 10 лет колонии

В среду, 1 марта, Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина, заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя отдела дознания этой же таможни Андрея Шурыгина. Фигурантов уголовного дела признали виновными в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В 2019 году подсудимые из заинтересованности, зная о совершении гражданами контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере, принимали меры к ненаправлению материалов в следственный орган для их привлечения к уголовной ответственности.

При этом фигуранты уголовного дела осознавали, что результатом данных действий могло быть наступление последствий, существенно нарушающих охраняемые законом права и интересы граждан, организаций, государственные либо общественные интересы.

В результате указанных действий в доход государства не были обращены изъятые денежные средства в размере свыше 25 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Генпрокуратуры России суд постановил обвинительный приговор.

Кизлыку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, кроме того он лишен государственных наград. Серебро назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Черкашину — 6 лет лишения свободы, Мишину — 5 лет лишения свободы, Шурыгину — 5 лет лишения свободы. Все осужденные лишены специальных званий и права занимать должности в госорганах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Шурыгин взят под стражу в зале суда, Кизлыку, Серебро, Мишину и Черкашину мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена без изменения.

Александр Кизлык с 1996 года был прокурором Рязанской области, в 2001 году уехал в Москву.