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Фото: Наталья Жунёва соцсети
Власть и политика

Экс-глава администрации Рязанского района Жунева стала главой детского центра

Анастасия Мериакри

Экс-глава администрации Рязанского района Наталья Жунева назначена руководителем детского оздоровительного центра «Зарница». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Оздоровительный центр «Зарница» располагается в селе Болошнево в Рязанском районе. Здесь ежегодно проходят лечение дети от 6 до 15 лет.

Наталья Жунева возглавляла администрацию района с 2014 года. В 2024 году по состоянию здоровья она покинула свой пост, на ее место назначили Бориса Ясинского. 

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После ухода с поста главы администрации Рязанского района Наталья Жунева возглавляла спортивный центр «Витязь».

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