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Экс-футболист сборной России Бугаев задержан с 495 граммами мефедрона — MASH

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Бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 граммами мефедрона. Об этом утром 1 ноября сообщает телеграм-канал MASH.

По информации источника, 42-летний Бугаев задержан ночью на улице Калинина. В кармане толстовки мужчины обнаружили свёрток с порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон.

По версии следствия, Алексей забрал наркотик из закладки. Силовики возбудили уголовное дело. Из-за размера свёртка, Бугаеву может грозить пожизненный срок.

При задержании спортсмен оказал сопротивление, ему назначили 7 суток за неповиновение.

Бугаев — воспитанник московского «Торпедо», играл в «Локомотиве» Юрия Сёмина. Затем была «Томь» Валерия Непомнящего, а потом «Краснодар» Галицкого транзитом через «Химки». По данным MASH, после завершения карьеры в 29 лет Бугаев осел в столице Кубани — выпивал и собирал макулатуру.

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