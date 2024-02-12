Экс-директора холдинга Собчак Суханова приговорили к 7,5 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии строго режима, сообщает РИА Новости.

Суханова признали виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Другие фигуранты дела о вымогательстве — Ариан Романовский (по паспорту — Кузьмин) и Тимур Бигаев — получили по 7 лет лишения свободы.

Ксения Собчак, да данным агентства, назвала приговор Суханову несправедливым и несоразмерным.

По версии следствия, Суханов просил денег у Чемезова за «блок» на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале «Тушите свет». Романовский и Бигаев являлись администраторами канала. Также Чемезову предлагали удалить опубликованный ранее пост.