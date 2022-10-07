Пятница, 7 октября, 2022
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Экс-директор Рязанского лесопарка стал помощником сенатора Любимова

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Бывший директор Рязанского лесопарка Дамир Шабакаев стал помощником сенатора от Рязанской области Николая Любимова. Об этом он написал в телеграм-канале.

Снова Москва. С ней были связаны мои школьные годы. Теперь настало время проявить здесь себя уже в другом статусе, что — без сомнения –потребует самой серьезной отдачи. Но именно такой челендж был и остается для меня определяющим, когда нужно принимать решение и браться за дело.

Новый этап моей жизни — это возможность учиться у знающих, опытных, прошедших большую школу жизни людей, которым оказали доверие представлять интересы жителей регионов на федеральном уровне. Это и возможность начать лучше понимать процессы, видеть и перенимать высокий стиль дипломатии и делового этикета. А работать бок о бок с Николаем Викторовичем — отдельное удовольствие. К предстоящей совместной работе в качестве помощника сенатора я отношусь как к большой жизненной удаче. Это тот самый случай, когда доверие не просто нужно, а очень хочется оправдать.

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