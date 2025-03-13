Экс-директор РИАМЗ Виталий Попов работает в Музее космонавтики в Москве

Бывший директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов работает заместителем директора по общим вопросам и развитию музея космонавтики в Москве. Информация есть сайте музея.

Сам Попов рассказал ИА «МедиаРязань», что трудится на новой должности с 26 февраля.

Ранее он возглавлял министерство культуры Рязанской области, затем был директором музея-заповедника. Во время его работы музейные экспозиции переехали из Рязанского кремля в новое здание на улице Соборной.

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Виталий Попов уволился по собственному желанию в январе 2025 года.