Виталий Попов покинул пост директора РИАМЗ

Виталий Попов по собственному желанию уволился с поста директора Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

По словам Попова, имя нового руководителя учреждения культуры станет известно уже в понедельник.

РИАМЗ Виталий Попов, который до этого был министром культуры Рязанской области, возглавил в августе 2022 года. Во время его работы музейные экспозиции переехали из Рязанского кремля в новое здание на улице Соборной.

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В декабре Виталий Попов получил приз «Профессионал года 2024».