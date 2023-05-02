Экс-директор Дома моды Зайцева: Слава последние три года жил в аду

Николай Головин, экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева рассказал KP.RU, что похоронами прославленного модельера сейчас никто не занимается. Пока даже неизвестно, когда похоронят Зайцева, его тело находится в морге.

Зайцев умер три дня назад на 86-м году жизни. По словам Головина, у сына модельера второй день — праздник. Общаться с ним экс-директор не собирается, помочь с похоронами хочет попросить мэра Москвы Сергея Собянина.

На вопрос, где сейчас находятся помощники Зайцева, окружавшие его в последние годы, Головин ответил, что они заработали свои деньги.

— Понимаете, Слава последние три года жил в аду. Никто не знает, я не говорил об этом, но сейчас могу. Я даже в правоохранительные органы обращался, чтобы его защитить. Это было пару лет назад, и мне отказали, — цитирует его сайт «Комсомольской правды».

По словам Головина, семья бросила модельера, ни сын, ни внучка на звонки не отвечали. Зайцев жил один в своём доме, рядом находился только помощник Олег, который вызвал скорую и отвёз модельера в больницу. Он также пытается заниматься похоронами.

— Возможно, в ближайшее время нам что-то удастся решить, — отметил Головин.