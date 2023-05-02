Экс-директор Дома моды Зайцева: Слава последние три года жил в аду

Николай Головин, экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева рассказал KP.RU, что похоронами прославленного модельера сейчас никто не занимается. Пока даже неизвестно, когда похоронят Зайцева, его тело находится в морге.
Зайцев умер три дня назад на 86-м году жизни. По словам Головина, у сына модельера второй день — праздник. Общаться с ним экс-директор не собирается, помочь с похоронами хочет попросить мэра Москвы Сергея Собянина.
На вопрос, где сейчас находятся помощники Зайцева, окружавшие его в последние годы, Головин ответил, что они заработали свои деньги.
По словам Головина, семья бросила модельера, ни сын, ни внучка на звонки не отвечали. Зайцев жил один в своём доме, рядом находился только помощник Олег, который вызвал скорую и отвёз модельера в больницу. Он также пытается заниматься похоронами.
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