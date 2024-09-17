Экс-адвокату Эльману Пашаеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Экс-адвокату Эльману Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Что известно об Эльмане Пашаеве:

— Он стал известен как адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров.

— Осенью 2022 года Пашаева лишили адвокатского статуса. В его отношении также проводилась проверка из-за свидетелей, которые на суде по делу Ефремова дали ложные показания.

— Министр юстиции Константин Чуйченко назвал этот процесс «шоу», а работу Пашаева охарактеризовал как «пещерный уровень» с профессиональной точки зрения.

— В апреле этого года Пашаев сообщил, что был госпитализирован после атаки дрона-камикадзе под Угледаром.

— В июле он получил осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Марьинке.

— По данным следствия, в феврале, на встрече в Москве, Пашаев убедил Алексея Блиновского, что за крупное вознаграждение сможет освободить его и его супругу Елену от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов.

— Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве.