Экономист Сафонов рассказал, кто получит повышенные пенсии с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в России начнут выплачивать увеличенные пенсии пожилым гражданам, которые прекратили трудовую деятельность, достигли 80 лет или оформили I группу инвалидности. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью «Москве 24».

Сафонов пояснил, что пенсионеры, которые отпраздновали 80-летний юбилей в августе 2024 года, с 1 сентября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии — она увеличится с 8 134 рублей 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек. Это связано с необходимостью больших затрат на поддержание здоровья, приобретение лекарств и оплату ухода.

Также право на удвоенную фиксированную выплату получат граждане, которые в августе оформили I группу инвалидности.

Дополнительно Сафонов отметил, что с 1 сентября могут быть пересчитаны пенсии для тех, кто прекратил трудовую деятельность три месяца назад. В настоящее время индексация пенсий не проводится для работающих пенсионеров, и перерасчет производится только после их увольнения, когда соответствующая информация поступает в Социальный фонд.

Подобные изменения происходят каждый месяц.

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