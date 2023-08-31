Экономист Ольга Тарасова рассказала, какие товары подешевеют осенью

Доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Тарасова поделилась, на какие товары осенью покупатели могут получить большие скидки.

Одни из таких товаров – принадлежности для дачи и отдыха. Так как чаще всего их покупают летом, осенью спрос на них падает, и продавцы делают большие скидки на многие позиции. Это касается и летней одежды и обуви. Уже сейчас, по словам экономиста, маркетплейсы продают такие товары со скидками 50-60%.

Тарасова напомнила и о Всемирном дне шоппинга, который проходит во всех магазинах 11 ноября и несколько дней после этой даты.

«Многие маркетплейсы начали готовиться к 11 ноября и анонсируют приуроченные к дате широкие распродажи. В скидочные шорт-листы попадают бытовая техника, электроника, товары для дома, косметика и одежда», — поделилась экономист в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».