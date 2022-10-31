Экологический Рязанский Альянс формирует добровольческую пожарную дружину

Экологический Рязанский Альянс формирует отряд добровольцев, готовых пройти в МЧС подготовку добровольного пожарного работника. Об этом сообщается в группе ЭРА ВКонтакте.

В минувший вторник прошла встреча добровольцев, которые участвовали в мониторинге и тушении пожаров в августе и сентябре этого года.

Сейчас предстоит сформировать сильную добровольческую пожарную дружину. Желающих приглашают написать в сообщения группы свои ФИО, возраст и номер телефона для связи. Данные передадут координатору. В планах – проведение встреч, общение м МЧС и прохождение специального обучения.

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