Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области

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Фото из группы ЭРА ВКонтакте

Экологический Рязанский Альянс подвёл итоги акции «Большая уборка» в Рязанской области.

В район села Полково выезжали 40 человек учащихся 6 и 9 классов школы №47. В лесном массиве собрали свыше 70 мешков строительного мусора на трёх точках.

Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области
Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области

В парке имени Белякова военного городка Дягилево участвовали свыше 20 человек — воспитанники КДЦ Дягилево и Центра Белякова. Собрали 8 мешков мусора, стеклянных и пластиковых бутылок. От сухостоя очистили парк со стороны центральной аллеи. Сухие стволы и порубочные остатки от деревьев перенесли к дорогам для удобного вывоза. Ветки собрали в две большие кучи.

Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области
Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области
Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области

В Кузьмином овраге мусор рассортировали раздельно. Активисты собрали примерно 400 кг стекла, около 60-80 кг пластика и 4 мешка смешанного мусора.

Экоактивисты работали также на набережной реки Лыбедь, Сегденском, Ласковском и Чёрненьком озёрах.

В ЭРА поблагодарили оператора «Эко-Пронск» за поддержку акции и вывоз всего собранного мусора, а также всех кураторов и участников «Большой уборки» осени 2022 года.

Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области
Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области
Экоактивисты подвели итоги «Большой уборки» в Рязанской области

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