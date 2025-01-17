«Эко-Пронск» проиграл апелляцию по иску к рязанскому УФАС

13 сентября 2023 года комиссия Рязанского УФАС вынесла решение, согласно которому ООО «Эко — Пронск» признано нарушившим антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, мусорный оператор злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

Компания отказывалась предоставлять услуги по вывозу крупногабаритных коммунальных отходов, нарушала установленные сроки регулярного вывоза ТБО.

— Отказ в оказании услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, ООО «Эко — Пронск» мотивирует нарушением порядка складирования отходов на контейнерных площадках жителями многоквартирных домов, — говорится в сообщении УФАС.

Компания попыталась оспорить решение комиссии, подала жалобу в Арбитражный суд Рязанской области, затем обратилась в Двадцатый арбитражный апелляционный суд. Оба суда признали действия антимонопольного органа законными и обоснованными, оставив решение в силе.