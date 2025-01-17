«Эко-Пронск» проиграл апелляцию по иску к рязанскому УФАС

13 сентября 2023 года комиссия Рязанского УФАС вынесла решение, согласно которому ООО «Эко — Пронск» признано нарушившим антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, мусорный оператор злоупотребляет доминирующим положением на рынке.
Компания отказывалась предоставлять услуги по вывозу крупногабаритных коммунальных отходов, нарушала установленные сроки регулярного вывоза ТБО.
Компания попыталась оспорить решение комиссии, подала жалобу в Арбитражный суд Рязанской области, затем обратилась в Двадцатый арбитражный апелляционный суд. Оба суда признали действия антимонопольного органа законными и обоснованными, оставив решение в силе.