«Эко-Пронск» ответил на критику губернатора о качестве вывоза мусора

На заседании правительства Рязанской области Павел Малков сказал, что недоволен работой регионально оператора по обращению с ТКО. В ответ «Эко-Пронск» опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» ответ на претензию губернатора.

Утверждается, что речь шла о месте накопления отходов на улице Карла Маркса в Рязани. По словам пресс-службы регоператора, в этой локации стоят два бака под боковой загруз и два бака — под задний загруз. Также есть небольшой и не соответствующий требованиям отсек под крупногабаритные отходы. По словам представителей «Эко-Пронска», в данном месте накопления отходов находятся фактически три контейнерные площадки. «Одна из них узаконенная (она принадлежит управляющей компании «ООО Молодёжный»), а две другие контейнерные площадки расположены там, что называется, на птичьих правах. Причина такого положения дел проста: органы местного самоуправления до сих пор не внесли их в Реестр накопления отходов», — пишет пресс-служба регоператора.

Утверждается, что три контейнерных площадки перевозчики все равно убирают регулярно, а площадку, которая относится к жилому фонду, вывозят ежедневно.

«Эко-Пронск» сообщает, что к «разношёрстной» контейнерной площадке приходится направлять целых три единицы разной техники с разным типов загруза. «Мы понимаем, что при таком положении дел перевозчики несут дополнительные расходы, но, к сожалению, позиция администрации города Рязани в части выполнения своих прямых обязанностей остается неизменной» — пишет регоператор.

«Эко-Пронск» обратился к областному прокурору Д.В. Коданеву с целью организации прокурорской проверки по данному факту.