Четверг, 9 марта, 2023
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Ясновидящая Галина Янко назвала самые важные дни марта

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Популярная российская ясновидящая Галина Янко составила список дат самых сильных с точки зрения энергетических потоков дат в марте 2023 года. Если вы готовитесь к каким-то важным решениям и событиям, смело обратите внимание на них.

12 марта Янко советует не совершать необдуманных поступков и не вкладываться в ремонт. Напряжённая энергетика дня словно будет висеть в воздухе в этот день. Постарайтесь воздержаться от ссор и выяснения отношений.

21 марта, день равноденствия, идеально подходит для перемен.

— Если хотите улучшить своё материальное положение, то смело загадываете об этом желание. Есть большая вероятность, что мечты сбудутся, — рассказала в интервью LIFE провидица.

23 марта Плутон перейдёт в созвездие Водолея. Такой аспект представляет собой удивительное сочетание, где планета отвечает за перемены, а знак — за новаторство. Идеально это дата подойдёт для тех, кто хочет проявить свои лидерские качества.

Ещё одна важная дата первого весеннего месяца — 24 марта. Особое и самое благоприятное для перемен и масштабных дел время. Которое, кстати, продлится до первой половины апреля. Янко убеждена: это лучший период, чтобы заняться ремонтом или даже зарегистрировать свою компанию.

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