Ярославский неадекват сломал ребра мужчине, заступившемуся за кондуктора

Днем в субботу, 5 февраля, в Ростове Великом произошла потасовка в общественном транспорте, пишет Про Город.
Местная жительница рассказала, что ее муж ехал в автобусе и заступился за кондуктора, до которого докапывался всю дорогу один из пассажиров.
«В итоге неадекватный мужчина вышел за мужем на остановке около почты и набросился на него», – отметила женщина.
По ее словам, после избиения злоумышленник скрылся. В итоге пострадавшему сломали ребро, также у него гематома на голове и отекший глаз. Нападавший был в маске и с маленькой дочкой.
Супруги написали заявление в полицию.