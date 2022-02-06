Ярославский неадекват сломал ребра мужчине, заступившемуся за кондуктора

Днем в субботу, 5 февраля, в Ростове Великом произошла потасовка в общественном транспорте, пишет Про Город.

Местная жительница рассказала, что ее муж ехал в автобусе и заступился за кондуктора, до которого докапывался всю дорогу один из пассажиров.

«В итоге неадекватный мужчина вышел за мужем на остановке около почты и набросился на него», – отметила женщина.

По ее словам, после избиения злоумышленник скрылся. В итоге пострадавшему сломали ребро, также у него гематома на голове и отекший глаз. Нападавший был в маске и с маленькой дочкой.

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Супруги написали заявление в полицию.