Доброволец из Ярославля с позывным «Гугл» рассказал главе регионального отделения «Народного фронта» Оксане Каменецкой, с чем ему пришлось столкнуться на фронте. Фрагмент беседы привел портал 76.RU.

Боец рассказал, что выполняет разные задачи, в том числе вытаскивает раненых сослуживцев и оказывает им первую помощь.

«Лежишь в окопе, и земля содрогается от разрывов. Когда разрывы в 2–3 метрах от тебя, конечно, очень страшно. Но приходится преодолевать себя», – признался военный.

До участия в специальной военной операции ярославец служил в полиции. Он передал привет своей семье и жене и заявил, что очень любит ее.