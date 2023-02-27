Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал инфографику, рассказывающую о признаках, по которым можно определить скрытого наркомана.
В частности, наркозависимые едят много сладкого, пьют много воды. Кожа у этих людей бледная, они скрывают от близких свои интересы, знакомых.
Также наркоманов выдают расширенные зрачки, непривычный блеск глаз.
Людям стоит задуматься, если у их близкого появились шприцы, сложенная фольга, закопчённая ложка, жестяная банка с вырезанным окошком.
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