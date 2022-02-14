Ярославский депутат Бортников прокомментировал арест сына за производство наркотиков

Глава комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственности Игорь Бортников высказался в соцсетях об аресте сына за производство наркотиков, пишет ЯрNews.

Ранее депутата Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова арестовали за организацию наркотической лаборатории.

Его отец признался, что пока не имеет возможности комментировать уголовное дело в отношении родственника.

«Моего сына Александра Бортникова задержали, и, хотя он уже давно взрослый, как отец, я не снимаю с себя ответственности», – признался Игорь Бортников.

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Парламентарий отметил, что сейчас его семья переживает тяжелые дни и ждет результатов расследования и решения суда.

Бортников-старший поблагодарил всех неравнодушных за моральную поддержку, пообещал продолжить свою общественную и депутатскую деятельность, а также пожелал недоброжелателям, чтобы «сия чаша миновала их».