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Среда, 26 апреля, 2023

Ярославская область получит 225,5 млн рублей на капитальный ремонт моста через Волгу

Фото: t.me/government_rus
Фото: t.me/government_rus

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ярославской области 225,5 млн рублей на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ремонт моста сделают в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

— Финансирование позволит вести по графику укрепление опор, замену старых перекрытий, перекладку дорожного полотна и другие работы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сам мост во время работ закрывать не будут: организуют реверсивное движение по одной из сторон.

Срок окончания ремонта — лето 2024 года.

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