Ярославская область получит 225,5 млн рублей на капитальный ремонт моста через Волгу

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ярославской области 225,5 млн рублей на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Ремонт моста сделают в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».
Сам мост во время работ закрывать не будут: организуют реверсивное движение по одной из сторон.
Срок окончания ремонта — лето 2024 года.
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